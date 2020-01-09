Экипаж Сотникова занял первое место на пятом этапе ралли "Дакар"

ТАСС, 9 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Марафон проходит в Саудовской Аравии.

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Протяженность спецучастка, проложенного между городами Аль-Юла и Хаил, составила 353 км. Сотников преодолел дистанцию за 4 часа 12 минут 4 секунды, второе и третье места также заняли представители "Камаз-мастер" - Антон Шибалов уступил партнеру по команде 3 минуты 6 секунд, а Андрей Каргинов проиграл 3 минуты 15 секунд. Белорус Сергей Вязович на "Мазе" финишировал четвертым (+16.30).

Экипаж "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева на 165 км спецучастка остановился из-за проблем с двигателем. По информации пресс-службы соревнований, на ремонте экипаж потеряет 2-3 часа.

В зачете грузовиков после пяти этапов лидирует Каргинов (20:10.02), вторым идет Шибалов (+14.53), третьим - Вязович (+23.58).

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.