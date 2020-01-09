Спортсмены понесут наказание за акции протеста во время Олимпийских игр

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил новые правила поведения спортсменов во время Олимпийских игр, которые вводят наказание за проведение ими акций протеста во время официальных церемоний и соревнований. Такое решение было принято в четверг на совместном заседании исполкома с комиссией спортсменов МОК, передает корреспондент ТАСС.

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Участникам Олимпийских игр отныне запрещено демонстрировать несогласие с тем или иным решением или политические взгляды на игровом поле, в Олимпийской деревне, во время церемоний награждения, открытия и закрытия Игр.

Спортсменам запрещено надевать символику политического характера, демонстрировать политические жесты, вставать на одно колено, нарушать протокол церемоний.

Степень наказания за нарушение этих правил будет определяться национальным олимпийским комитетом, международной федерацией и МОК.

Свои взгляды спортсмен имеет право озвучить при общении с журналистами, на совещаниях команд и в социальных сетях.