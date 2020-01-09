Даниил Медведев пожаловался на недосып после победы в матче АТР Cup

ТАСС, 9 января. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву тяжело давалась игра против аргентинца Диего Шварцмана на турнире ATP Cup в связи с джетлагом и недосыпом. Об этом россиянин рассказал в послематчевом интервью на корте.

В четверг Медведев в трех сетах переиграл Шварцмана во втором поединке четвертьфинального матча ATP Cup против сборной Аргентины. Эта победа вывела сборную России в полуфинал турнира.

"Было сложно. Непростые условия, джетлаг, за последние пару дней спал лишь пять часов, но я доволен тем, что выиграл. Про несколько мячей Шварцмана я думал: "Окей, я ничего не могу сделать". Но я знал, что должен продолжать бороться, и в конце концов мне удалось выиграть", - отметил Медведев.

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. Медведев поднимется с пятой на четвертую строчку в обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован в понедельник.