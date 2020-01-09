{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Даниил Медведев пожаловался на недосып после победы в матче АТР Cup

Россиянин отметил, что за последние дни спал около пяти часов

ТАСС, 9 января. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву тяжело давалась игра против аргентинца Диего Шварцмана на турнире ATP Cup в связи с джетлагом и недосыпом. Об этом россиянин рассказал в послематчевом интервью на корте.

На эту тему
Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup

В четверг Медведев в трех сетах переиграл Шварцмана во втором поединке четвертьфинального матча ATP Cup против сборной Аргентины. Эта победа вывела сборную России в полуфинал турнира.

"Было сложно. Непростые условия, джетлаг, за последние пару дней спал лишь пять часов, но я доволен тем, что выиграл. Про несколько мячей Шварцмана я думал: "Окей, я ничего не могу сделать". Но я знал, что должен продолжать бороться, и в конце концов мне удалось выиграть", - отметил Медведев.

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. Медведев поднимется с пятой на четвертую строчку в обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован в понедельник.

Теги
ATP
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Россияне Бондарь и Беляева признаны лучшими прыгунами в воду Европы 2019 года
Лучшим в синхронном плавании у мужчин стал Александр Мальцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС