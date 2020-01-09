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Олимпиада-2020 в Токио

Бах считает бойкоты Олимпийских игр бессмысленными

Некоторые российские политики призвали бойкотировать Игры-2020, если спортсмены не смогут там выступить под флагом страны
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/JOSE MENDEZ
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/JOSE MENDEZ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /ТАСС/. История политических бойкотов Олимпийских игр говорит об их бессмысленности. Такое мнение на пресс-конференции в четверг высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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"Мой посыл политикам всегда заключается в том, что миссия Олимпийских игр - объединять, а не разъединять, - сказал Бах. - Эти соревнования несут мир, поэтому любые виды бойкота, вне зависимости от причин, противоречат миссии Олимпийских игр. Так что я прошу их [политиков] уважать эту миссию. Мы же должны соблюдать политический нейтралитет, иначе будем причастны к процессу разъединения".

"Все бойкоты, с которыми мы сталкивались, например на Играх в Москве и в Лос-Анджелесе, не дали никакого эффекта. Бойкот московской Олимпиады 1980 года не изменил ситуацию в Афганистане. Бойкот Лос-Анджелеса в 1984-м в политическом смысле ничего не изменил в США и их политике", - добавил он.

Ряд российских политиков призвал бойкотировать Олимпиаду 2020 года, если российские спортсмены не смогут там выступить под флагом страны в связи с возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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