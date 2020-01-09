Пилот Каргинов отметил множество спусков на трассе пятого этапа ралли "Дакар"

Пятый этап прошел в четверг, экипажи "Камаз-мастер" заняли первые три места. Первым финишировал Дмитрий Сотников, вторым - Антон Шибалов, третьим - Каргинов.

"Сложный спецучасток, буквально перед финишем первой части этапа задели заднее правое колесо: был сильный прокол, с которым справлялась подкачка, - сказал Каргинов. - Учитывая, что за замену в зоне нейтрализации полагается большой штраф, не стали менять его. Приняли решение ехать на подкачке, но по ходу движения она перестала справляться, воздух стал уходить из пневмосистемы, тормоза местами начали пропадать. Понимали, что на остановке потеряем шесть-семь минут, поэтому поехали дальше, что оправдало наш план, было много спусков, отвесная скала буквально, на дюнах были очень жесткие тычки".

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.