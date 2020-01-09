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Футбол в России

Венгр Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза

Это второй иностранец после Роберто Розетти на данном посту
Виктор Кашшаи EPA/ARMANDO BABANI
Описание
Виктор Кашшаи
© EPA/ARMANDO BABANI

ТАСС, 9 января. Венгерский специалист Виктор Кашшаи утвержден на должность руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно судейской реформе РФС, департамент судейства и инспектирования, который до 27 декабря возглавлял Александр Егоров, разделен на две структуры. Руководителем департамента инспектирования назначен Сергей Фурса. Кашшаи стал вторым иностранцем во главе департамента судейства, с 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти.

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"Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии" - сказал Кашшаи.

"РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире, уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса - опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы", - заявил президент РФС Александр Дюков.

Кашшаи 44 года, он являлся арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 2003 года, завершил карьеру по окончании 2019 года. Кашшаи был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов. Кашшаи в 35 лет стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов, в 2011 году признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Фурсе 60 лет. Он начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра и был лайнсменом на матчах чемпионата и Кубка России. Ранее специалист был директором интерната академии санкт-петербургского "Зенита".

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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