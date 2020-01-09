Выполнившая норматив на ОИ легкоатлетка Нидбайкина, травмировала ногу на турнире в Москве

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Дарья Нидбайкина, специализирующаяся в тройном прыжке, получила травму ноги на Рождественском кубке в Москве и не смогла продолжить выступление. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Нидбайкина повредила стопу во время выполнения первой попытки. Спортсменка, испытывавшая сильную боль, отказалась от продолжения борьбы и покинула арену на руках одного из тренеров.

25-летняя Нидбайкина выполнила олимпийский норматив (14,32 метра) на турнире в подмосковном Жуковском, который прошел в июне 2019 год (она показала результат 14,39 м). Спортсменка победила на чемпионате России 2019 года в Чебоксарах с результатом 14,50. В начале июля на Мемориале Знаменских Нидбайкина установила личное достижение - 14,64 метра. Спортсменка не выступала на чемпионате мира в Катаре 2019 года по причине того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Нидбайкиной в получении нейтрального статуса.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.