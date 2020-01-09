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ATP

Теннисисты Габашвили и Кравчук обыграли аргентинцев в парной встрече на ATP Cup

Россияне победили Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени со счетом 7:6 (7:5), 6:4

ТАСС, 9 января. Россияне Теймураз Габашвили и Константин Кравчук переиграли аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени в парной встрече четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Российская пара оказалась сильнее со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Команда России досрочно вышла в полуфинал турнира, ранее в четверг Карен Хачанов оказался сильнее Гвидо Пельи со счетом 6:2, 7:6 (7:4), а Даниил Медведев обыграл Диего Шварцмана - 6:4, 4:6, 6:3.

В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между сербами и канадцами, который состоится в пятницу, полуфинальная встреча пройдет в субботу.

В заявку сборной России на турнир входят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Иван Неделько. Капитаном команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной, турнир завершится 12 января.

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ATP
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