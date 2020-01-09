Россияне Бондарь и Беляева признаны лучшими прыгунами в воду Европы 2019 года

ТАСС, 9 января. Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Екатерина Беляева стали лауреатами премии Европейской лиги плавания (LEN) лучшим спортсменам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лауреаты премии определялись по итогам голосования представителей европейских национальных федераций и LEN. Бондарь набрал 37,5% голосов, Беляева - 50%. Также лучшим в синхронном плавании среди мужчин стал россиянин Александр Мальцев (47,6%).

Лучшим пловцом признан британец Адам Пити (45,8%), россияне Антон Чупков и Евгений Рылов стали в голосовании третьими (12,2%), у женщин лучшей стала венгерка Катинка Хоссу (50%), россиянка Юлия Ефимова - пятая (4,2%). В синхронном плавании россиянок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко (22,7%) опередила испанка Она Карбонель, набравшая 36,4% голосов.

Лучшими в плавании на открытой воде стали венгр Криштоф Рашовски (39,2%) и итальянка Ракеле Бруни (73,9%). Лучшими ватерполистами - итальянец Франческо ди Фульвио (52,2%) и испанка Лаура Эстер (45,5%).