Бутенко: назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС было ожидаемо

"Это прогнозируемый и ожидаемый шаг: когда Кашшаи завершил карьеру, было предполагаемо, что он перейдет на руководящую должность. Он является арбитром высокого уровня, обслуживал топовые матчи. Как у него получится дальше на новой должности - только время покажет", - сказал Бутенко.

По словам специалиста, Фурса также "обладает нужными качествами и знаниями". "Насколько будет удачной его деятельность, опять же сказать сейчас трудно", - подчеркнул он.

Кашшаи 44 года, он являлся арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 2003 года, завершил карьеру по окончании 2019 года. Венгр был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов. Кашшаи в 35 лет стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов, в 2011 году был признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.