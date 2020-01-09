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Футбол в России

Бутенко: назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС было ожидаемо

В четверг РФС объявил о назначении Кашшаи, руководителем департамента инспектирования стал Сергей Фурса

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Назначение бывшего арбитра венгра Виктора Кашшаи главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) было прогнозируемым, учитывая его опыт. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Андрей Бутенко.

В четверг РФС объявил о назначении Кашшаи. Руководителем департамента инспектирования стал Сергей Фурса. Ранее объединенный департамент судейства и инспектирования возглавлял Александр Егоров.

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"Это прогнозируемый и ожидаемый шаг: когда Кашшаи завершил карьеру, было предполагаемо, что он перейдет на руководящую должность. Он является арбитром высокого уровня, обслуживал топовые матчи. Как у него получится дальше на новой должности - только время покажет", - сказал Бутенко.

По словам специалиста, Фурса также "обладает нужными качествами и знаниями". "Насколько будет удачной его деятельность, опять же сказать сейчас трудно", - подчеркнул он.

Кашшаи 44 года, он являлся арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 2003 года, завершил карьеру по окончании 2019 года. Венгр был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов. Кашшаи в 35 лет стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов, в 2011 году был признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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