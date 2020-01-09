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Футбол в России

Семин: РФС имел серьезные основания для выбора Кашшаи главой департамента судейства

О назначении 44-летнего венгра было объявлено в четверг

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приход венгра Виктора Кашшаи на пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) означает, что в РФС были серьезные основания для этого решения. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

РФС объявил о назначении 44-летнего Кашшаи в четверг. Руководителем департамента инспектирования стал Сергей Фурса. Ранее объединенный департамент судейства и инспектирования возглавлял Александр Егоров.

"Могу сказать, что глава нашей федерации Александр Дюков ищет решение для улучшения ситуации, связанной с судейскими вопросами. Значит, основания для этого какие-то были. Это нормальное явление для любого руководителя федерации", - сказал Семин.

Кашшаи являлся арбитром категории Международной федерации футбола с 2003 года, он завершил карьеру по окончании 2019 года. Венгр был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов. Кашшаи в 35 лет стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов, в 2011 году он был признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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