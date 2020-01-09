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Футбол в России

На стадионе "Спартака" открыли именную табличку в честь Игоря Нетто

9 января исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного футболиста

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Памятная табличка в честь Игоря Нетто открыта на стадионе "Открытие-Арена" в день 90-летия со дня рождения бывшего капитана "Спартака" и сборной СССР.

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Табличка появилась на трибуне C, которая носит имя легендарного полузащитника "Спартака". Как отметили в пресс-службе красно-белых, позднее рядом с трибуной появится памятник Игорю Нетто.

Нетто является воспитанником школы "Спартака", на протяжении всей карьеры он выступал в составе московской команды, был ее капитаном в течение 10 лет. С 1949 по 1966 год Нетто провел 368 матчей за "Спартак", в которых отличился 36 раз. Он является пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962), трехкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958, 1963).

В составе сборной СССР Нетто провел 54 матча (52 - в качестве капитана), в которых отличился четыре раза. Нетто является олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960). В 1999 году Нетто скончался на 70-м году жизни.

21-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) будет посвящен памяти Нетто, матчи пройдут с 7 по 9 марта.

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