Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве перенесен с 25 января на 15 февраля

ТАСС, 9 января. Международная федерация лыжного спорта (FIS) перенесла этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве с 25 января на 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

"Возведение временной инфраструктуры на Воробьевых горах шло в соответствии с графиком, - заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. - Проблемы были с системой искусственного снегообразования из-за аномально теплой зимы. Но мы отслеживали минусовые температуры и готовили снег, наши специалисты работали на площадке круглосуточно. Несмотря на все усилия, объемы удалось сгенерировать крайне малые".

"Совместно с FIS нам удалось прийти к соглашению и перенести сроки московского этапа на более поздние даты, - добавил Курашов. - К тому же был отменен этап в Грузии, поэтому нам удалось договориться и занять эти даты. Благодаря этому мы сохранили этап Кубка мира в Москве, теперь он пройдет 15 февраля".

В сезоне-2019/20 в России пройдут четыре этапа Кубка мира по фристайлу. Этапы турнира по лыжной акробатике состоятся в Москве (15 февраля) и Красноярске (7 марта), этап Кубка мира по могулу пройдет в Красноярске 8 марта, соревнования по ски-кроссу состоятся в Миассе (Челябинская область) 23 февраля.