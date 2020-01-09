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Футбол в России

Отец главного тренера ФК "Динамо" Новикова вошел в тренерский штаб команды

64-летний Александр Новиков будет работать помощником главного тренера 38-летнего Кирилла Новикова

ТАСС, 9 января. Московский футбольный клуб "Динамо" заключил соглашение с тренером Александром Новиковым, который является отцом главного тренера команды Кирилла Новикова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

64-летний Новиков войдет в тренерский штаб клуба, его предыдущим местом работы был "Сочи", где он также входил в тренерский штаб.

"С утра перед подписанием контракта успел побывать на базе в Новогорске, встретил знакомые лица, ощущение, что вернулся домой. - В "Динамо" все родное, рад вновь оказаться здесь. Я вырос в "Динамо", являюсь воспитанником этого прославленного клуба. В 17 лет начал играть за дубль, а в 20 лет дебютировал за основу".

"Кирилл - самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в РПЛ, - добавил Новиков. - Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково, при необходимости всегда готов помочь ему советом. В "Динамо" хороший состав, много талантливой молодежи, с которыми мне довелось поработать еще в академии имени Льва Яшина".

Возвращение Новикова - старшего

Александр Новиков является рекордсменом клуба по числу проведенных матчей во всех турнирах (395) и в национальном первенстве (Новиков провел 327 игр в чемпионате СССР, второе место занимает Лев Яшин, в активе которого на одну игру меньше). Новиков выступал на позиции защитника, был капитаном "Динамо", вместе с клубом он стал чемпионом СССР (1976, весна), серебряным (1986) и бронзовым призером турнира (1975), также он является двукратным обладателем Кубка СССР (1977, 1984).

Новиков - старший работал главным тренером "Динамо" с апреля 2001 года по апрель 2002 года, возглавлял резервную команду (с января по апрель 2001 года), также он был помощником главного тренера команды с января 1996 года по июнь 1998 года и с июня 1999 года по декабрь 2000 года, а также работал в клубной академии (с января 2007 года по июнь 2015 года). После ухода из "Динамо" в 2002 году входил в тренерский штаб "Локомотива", санкт-петербургского "Динамо" и "Сочи".

38-летний Кирилл Новиков возглавил "Динамо" 8 октября 2019 года (до 8 ноября он исполнял обязанности главного тренера команды).

На зимний перерыв "Динамо" ушло, располагаясь на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда набрала 24 очка в 19 матчах. В 20-м туре "Динамо" примет московский "Спартак" 29 февраля.

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