Свищев: запрет МОК демонстрировать политические жесты является необходимостью

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Запрет демонстрации политических жестов во время Олимпийских игр является необходимостью. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил новые правила поведения спортсменов во время Олимпийских игр, которые вводят наказание за проведение ими акций протеста или политических акций во время официальных церемоний и соревнований. Атлетам запрещено надевать символику политического характера, демонстрировать политические жесты, вставать на одно колено, нарушать протокол церемоний.

"Мы поддерживаем это решение, поскольку не раз были свидетелями подобных акций во время проведения спортивных соревнований - надеваются футболки с политическими символами, допускаются жесты, высказывания или иные действия политического характера, направленные против той или иной страны, - сказал Свищев. - Подобное, кстати, уже действует в европейском футболе, где за политические или иные провокационные жесты или символику на поле следует немедленное наказание, УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] за этим строго следит. Поэтому мера правильная, она позволит избежать политизации спорта, главное, чтобы соблюдался принцип равноправия, а спортсмены, позволившие себе недопустимое поведение, были бы строго наказаны. Спорт должен быть очищен от политики, чем раньше это произойдет, тем будет лучше для всех".