Поздняков: российские спортсмены не ощущают негативного отношения к себе на юношеских ОИ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /ТАСС/. Российские атлеты не ощущают отрицательного отношения к себе со стороны представителей других стран на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. Об этом журналистам в четверг заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Вы видите и спортсмены подтвердят, что нет никакого негативного отношения к спортсменам, особенно к тем, которые крайне далеки от дискуссий, ведущихся сейчас. Здесь выступят наши молодые спортсмены - наше будущее. Это чистые спортсмены, со всех точек зрения", - сказал Поздняков после встречи с российской олимпийской командой в Деревне спортсменов.

"Сейчас дискуссии, в принципе, закончены, процедура говорит о том, что все вопросы будут решаться в CAS [Спортивном арбитражном суде]. Поэтому это дело юристов доказывать или опровергать различные доводы. К сегодняшнему празднику это не имеет никакого отношения", - отметил он.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря единогласно проголосовал за санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. На четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS, который еще не приступил к рассмотрению дела.

Юношеские Игры в Лозанне пройдут с 9 по 22 января, позднее в четверг состоится церемония открытия. В них примут участие 106 российских спортсменов. По численности российская олимпийская команда уступает только хозяевам турнира швейцарцам.