{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков считает, что CAS вынесет решение по российскому спорту до Олимпиады-2020

Ожидается, что WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд до конца недели
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и санкциях к российскому спорту может быть вынесено в течение трех-четырех месяцев с момента начала разбирательства, до стара Олимпийских игр 2020 года в Токио. Такое мнение журналистам в четверг высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

На эту тему
AFP: WADA отправит уведомление о споре с РУСАДА в CAS до конца недели

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей), куда входят главы ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР), приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). РУСАДА в конце декабря уведомило WADA о несогласии с санкциями. Ожидается, что WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS) до конца недели.

"Существуют разные точки зрения по этому вопросу, и цифры сильно разнятся, так что, с моей точки зрения, анонсировать их было бы не совсем верно, - сказал Поздняков, отвечая на вопрос о сроках разбирательства. - Но я думаю, что с того момента, когда будет создана панель арбитров, пройдет месяца три-четыре".

"Оценки разнятся, но мы надеемся на честное и справедливое решение по отношению к тем вещам, с которыми мы не согласны. Мы считаем, что рекомендации комитета по соответствию являются чрезмерными, в большинстве случаев нелогичными. Их последствия сложно просчитать даже с точки зрения тех, кто эти вопросы задает", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Еврокубки
СМИ: кубинский баскетболист Сент-Рос перейдет из АЕКа в ЦСКА
Армейский клуб должен объявить о подписании контракта в ближайшее время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС