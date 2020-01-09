Поздняков считает, что CAS вынесет решение по российскому спорту до Олимпиады-2020

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и санкциях к российскому спорту может быть вынесено в течение трех-четырех месяцев с момента начала разбирательства, до стара Олимпийских игр 2020 года в Токио. Такое мнение журналистам в четверг высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей), куда входят главы ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР), приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). РУСАДА в конце декабря уведомило WADA о несогласии с санкциями. Ожидается, что WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS) до конца недели.

"Существуют разные точки зрения по этому вопросу, и цифры сильно разнятся, так что, с моей точки зрения, анонсировать их было бы не совсем верно, - сказал Поздняков, отвечая на вопрос о сроках разбирательства. - Но я думаю, что с того момента, когда будет создана панель арбитров, пройдет месяца три-четыре".

"Оценки разнятся, но мы надеемся на честное и справедливое решение по отношению к тем вещам, с которыми мы не согласны. Мы считаем, что рекомендации комитета по соответствию являются чрезмерными, в большинстве случаев нелогичными. Их последствия сложно просчитать даже с точки зрения тех, кто эти вопросы задает", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.