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Летние олимпийские виды спорта

Призер ОИ-1988 Гатауллин намерен сделать комиссию спортсменов ВФЛА влиятельным органом

Пост руководителя этого органа ему предложили Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года в прыжках с шестом Радион Гатауллин, сейчас тренирующий свою дочь Аксану Гатауллину, на посту руководителя комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) намерен сделать все, чтобы интересы атлетов у организации всегда были на первом плане. Об этом Гатауллин сообщил ТАСС.

Члены комиссии спортсменов ВФЛА Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков выступили за расширение числа членов этого органа до девяти человек и включение в него, в том числе, Гатауллина, которого предлагается сделать председателем.

"Все было заранее оговорено, ребята предложили мне этот пост, и я ответил на их предложение согласием, - заметил Гатауллин. - Это честь, когда тебе оказывают доверие спортсмены такого высокого уровня. И деятельность на этом посту мне интересна".

"В нашей легкой атлетике, переживающей сейчас тяжелые времена, существует очень много разнообразных течений, движений. Люди пытаются реализовать свои желания, а интересы спортсменов порой оказываются на заднем плане. А мне такая ситуация глубоко небезразлична, поскольку я сам когда-то был спортсменом, а во-вторых, моя дочь сейчас находится в самой активной фазе своей спортивной карьеры. Я крайне заинтересован в том, чтобы позиция спортсменов была донесена до самого высокого спортивного руководства", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Аксана Гатауллина, также специализирующаяся в прыжках с шестом, летом прошлого года выиграла юниорский чемпионат Европы в Швеции. В настоящее время эта спортсменка, как и практически все остальные российские легкоатлеты, лишена возможности выступать на международных стартах из-за отсутствия допуска от международной федерации (нейтрального статуса).

"Не думаю, что та же Аксана сумеет этой зимой получить нейтральный статус, вряд ли что-то может произойти серьезное. Международная ассоциация легкоатлетических федераций, на мой взгляд, ждет каких-то радикальных решений от нашей федерации. А наша федерация никаких радикальных подвижек не делает. Поэтому я сейчас не жду со стороны World Athletics каких-то шагов нам навстречу", - заключил Гатауллин.

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Летние олимпийские виды спорта
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