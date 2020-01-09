Поздняков: ОКР в споре с WADA будет отстаивать интересы олимпийского движения России

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет отстаивать интересы олимпийского движения страны в споре с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом заявил журналистам в четверг президент ОКР Станислав Поздняков.

"Спор будет между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и WADA, мы в него вступим в тот момент, когда WADA официально передаст это дело в CAS [Спортивный арбитражный суд], - сказал Поздняков. - Олимпийский комитет России в соответствии со своим уставом должен защищать интересы олимпийского движения на территории Российской Федерации. Как раз часть рекомендаций комитета по соответствию WADA, которая нарушает интересы олимпийского движения в нашей стране, мы и будем оспаривать".

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей), куда входят главы ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР), приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). РУСАДА в конце декабря уведомило WADA о несогласии с санкциями. Ожидается, что WADA подаст уведомление о споре в CAS до конца недели.