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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Поздняков: у сборной России не будет медального плана на юношеской Олимпиаде в Лозанне

В соревнованиях примут участие 106 российских спортсменов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский комитет России (ОКР) решил не ставить медальный план перед командой, которая выступит на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Об этом журналистам в четверг заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Юношеские Игры в Лозанне пройдут с 9 по 22 января. В них примут участие 106 российских спортсменов. По численности российская олимпийская команда уступает только хозяевам турнира швейцарцам.

"Медального плана нет и быть не может, потому что основная задача всей нашей олимпийской делегации - показать максимальный результат, на который способны спортсмены. Это только первый шаг в их жизни. Не всем суждено будет добиться серьезных результатов на взрослых Играх, но тем не менее судьба дала каждому из них шанс проявить себя здесь", - сказал Поздняков.

"Строить медальный план было бы неправильно, потому что философия юношеских Олимпийских игр - не о неофициальном медальном зачете, она о другом. Это возможность молодым людям почувствовать себя олимпийцами. В таком возрасте это особенно ценно", - добавил он.

Лозанна примет III зимние юношеские Игры. В Инсбруке, где проводились первые Игры, российская команда с пятью золотыми, четырьмя серебряными и семью бронзовыми наградами заняла пятое место в медальном зачете. Спустя четыре года в Лиллехаммере она стала третьей (7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых), уступив командам США и Южной Кореи.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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