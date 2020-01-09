{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чемпион "Формулы-1" Хэмилтон пожертвует $500 тыс. на борьбу с пожарами в Австралии

Средства пойдут на финансирование мероприятий по защите животных, поддержку работников этой сферы и пожарных
Льюис Хэмилтон EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 9 января. Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, выступающий в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", пожертвует $500 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом спортсмен написал в Twitter.

"Разрушения, наносимые пожарами в Австралии, и трудности, с которыми сталкиваются жители страны, а также представители фауны, разбивают мне сердце, - написал Хэмилтон. - Я собираюсь пожертвовать $500 тыс. с целью финансирования мероприятий по защите животных, поддержки работников этой сферы и пожарных".

Хэмилтону 35 лет, он является шестикратным чемпионом мира (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019). В минувшем сезоне британец повторил рекорд "Формулы-1" по числу попаданий на подиум в течение одного сезона - 17, столько же было у немца Михаэля Шумахера в составе "Феррари" в 2002 году и его соотечественника Себастьяна Феттеля в составе "Ред Булла" в 2011 году. Также Хэмилтон одержал 11 побед в прошедшем сезоне, второй раз повторив свой рекорд, установленный в 2014 году.

Ранее сообщалось о пожертвованиях австралийских баскетболистов, выступающих в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также российской теннисистки Марии Шараповой. Кроме того, матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису, начало которого запланировано на 20 января в Мельбурне, могут пройти на крытых кортах.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему времени огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента, в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Несколько районов на южном побережье закрыты для туристов, а местные жители получили предписания о срочной эвакуации.

Теги
Формула-1Лесные пожары в Австралии
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Гол футболиста "Спартака" Ларссона принес победу сборной Швеции в матче с молдаванами
Встреча завершилась со счетом 1:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС