Российская делегация прошла под флагом страны на церемонии открытия юношеской Олимпиады

На спортсменах были шапки-ушанки в виде кота - одного из двух талисманов команды России. Парад знаменосцев пройдет отдельно, на нем Россию представит Евгения Долженкова, 16-летняя спортсменка с Камчатки выступит в дисциплине "ски-альпинизм", которая впервые включена в программу юношеских Олимпийских игр.

III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января. В юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут в биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме. В Играх примут участие 106 российских спортсменов, по численности российская олимпийская команда уступает только хозяевам турнира швейцарцам.

Предыдущие зимние юношеские Олимпийские игры прошли в норвежском Лиллехаммере в 2016 году, в медальном зачете сборная России заняла третье место, завоевав семь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград (всего 24 - лучший результат на турнире).

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) эти санкции не вступят в силу.