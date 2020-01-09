Президент Швейцарии объявила III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне открытыми

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /ТАСС/. Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга объявила III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне открытыми. Церемония открытия проходит на главной арене Игр, которая носит название "Водуа".

Перед выступлением президента Швейцарии с приветственной речью к участникам соревнований обратился глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Во время выступления он сделал совместную фотографию с пятью спортсменами, представляющими различные континенты.

Огонь юношеских Олимпийских игр в Лозанне зажгла юная швейцарская фигуристка Джина Зендер.

III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января. В юношеских Играх принимают участие спортсмены с 14 до 18 лет. Сборная Швейцарии на правах хозяйки турнира будет самой многочисленной: в нее вошло 112 спортсменов. Следом идет сборная России. В состав олимпийской команды вошли 106 спортсменов: 45 девушек и 61 юноша из 20 регионов страны.

В Лозанне будет разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут в биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, керлинге, фристайле, сноуборде, ски-альпинизме, бобслее, скелетоне, санном спорте. Медали в трех последних видах спорта будут разыграны в Санкт-Морице, где расположена санно-бобслейная трасса.

На первых зимних юношеских Олимпийских играх российская команда с пятью золотыми, четырьмя серебряными и семью бронзовыми наградами заняла пятое место в медальном зачете, спустя четыре года на Играх в Лиллехаммере она стала третьей (7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых), уступив командам США и Южной Кореи.