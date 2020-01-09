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Футбол в Германии

СМИ: футболист немецкого "Лейпцига" Ильзанкер подозревается в изнасиловании

26-летняя женщина выдвинула обвинения против 30-летнего футболиста, заявив об изнасиловании во время вечеринки в квартире в Зальцбурге
Штефан Ильзанкер EPA-EFE/ARMANDO BABAN
Описание
Штефан Ильзанкер
© EPA-EFE/ARMANDO BABAN

ТАСС, 10 января. Австрийский полузащитник немецкого футбольного клуба "Лейпциг" Штефан Ильзанкер подозревается в изнасиловании. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание "Уэст франс".

По информации источника, который ссылается на австрийскую газету Salzburger Nachrichten, 26-летняя женщина выдвинула обвинения против 30-летнего футболиста, заявив об изнасиловании во время вечеринки в квартире в Зальцбурге.

"Прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование", - заявил представитель прокуратуры Кристоф Ротер.

Адвокат Ильзанкера Курт Йелинек в интервью австрийской газете Krone заявил, что "в показаниях жертвы есть существенные противоречия".

Ильзанкер перешел в "Лейпциг" из австрийского "Зальцбурга" летом 2015 года. В текущем сезоне игрок провел шесть матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. Вместе с "Зальцбургом" игрок стал двукратным чемпионом Австрии (2014, 2015) и двукратным обладателем кубка страны (2014, 2015), вместе с "Лейпцигом" футболист стал серебряным призером чемпионата Германии (2017). В составе сборной Австрии игрок провел 42 матча.

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