Сессия МОК изберет столицу юношеских Игр 2024 года

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) изберет страну, которая в 2024 году примет IV зимние юношеские Олимпийские игры. Единственным кандидатом на их проведение является Южная Корея.

135-я сессия МОК пройдет в пятницу Лозанне - столице III зимних юношеских Игр, старт которым был дан в четверг. Проведение следующей Олимпиады для спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет планируется в том же регионе, который в 2018 году принимал взрослые Игры. Тогда соревнования проходили в Пхёнчхане, сейчас местом проведения должна стать провинция Канвондо, центром которой является столица Олимпиады, состоявшейся два года назад. Для проведения юношеских Игр планируется задействовать те же объекты, что использовались в 2018 году.

Во время сессии члены МОК обсудят подготовку Токио к летней Олимпиаде, которая пройдет в июле-августе текущего года. Также будет заслушан доклад оргкомитета летних юношеских Игр 2022 года в Дакаре.

На заседании выступит новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступил в должность 1 января. В своей речи он, вероятно, затронет тему санкций, которые исполком WADA принял в отношении российского спорта 9 декабря прошлого года. Россия рискует лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS), который еще не приступил к рассмотрению дела.

На сессии будут также выбраны новые члены МОК. В числе кандидатов значится президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.