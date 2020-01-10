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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Милана" Пёнтек может перейти в "Тоттенхэм"

Трансфер польского нападающего должен состояться в ближайшие 48 часов
Кшиштоф Пёнтек EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Кшиштоф Пёнтек
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 10 января. Нападающий итальянского "Милана" и сборной Польши Кшиштоф Пёнтек может стать футболистом "Тоттенхэма". Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, 24-летний форвард в ближайшие 48 часов пройдет медицинское обследование и подпишет контракт на 3,5 года. Трансфер поляка составит около €33 млн. "Милан" получит сразу €28 млн, остальная сумма будет выплачена в качестве бонуса, если футболист проявит себя в новом клубе.

Сообщается, что Пёнтек станет заменой нападающему Гарри Кейну, который выбыл из-за травмы до апреля. Игрок лондонского клуба получил повреждение 1 января в гостевой встрече чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:1) и был заменен на 75-й минуте. После медицинского обследования у Кейна выявили разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Пёнтек выступает за "Милан" с января 2019 года. В составе команды он провел 39 матчей и забил 11 мячей. Также форвард выступал за итальянский "Дженоа" и польскую "Краковию". В составе сборной Польши Пёнтек провел 10 матчей и забил пять мячей.

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