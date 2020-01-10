{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Сборная Финляндии по футболу во время ЧЕ-2020 будет тренироваться на базе в Зеленогорске

При этом команда будет располагаться в Репино
Футболисты сборной Финляндии EPA-EFE/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU
Описание
Футболисты сборной Финляндии
© EPA-EFE/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Команда Финляндии во время проведения группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года будет тренироваться на базе в Зеленогорске (входит в состав Санкт-Петербурга). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе финской сборной.

На эту тему
Власти Петербурга направят до 464,4 млн рублей на создание фанзоны к Евро-2020

Сборная Финляндии в рамках группы В сыграет с командами Дании (13 июня в Копенгагене), России (17 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (22 июня, Санкт-Петербург).

"Наши тренировки в Петербурге будут проходить в Зеленогорске. Сборная будет жить в Репино", - сообщили в пресс-службе.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Зеленогорске тренировалась сборная Англии.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Ралли Дакар
Экипаж Николаева не смог самостоятельно завершить шестой этап ралли "Дакар"
На 33-м км спецучастка на грузовике россиянина вышел из строя двигатель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС