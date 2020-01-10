Сборная Финляндии по футболу во время ЧЕ-2020 будет тренироваться на базе в Зеленогорске

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Команда Финляндии во время проведения группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года будет тренироваться на базе в Зеленогорске (входит в состав Санкт-Петербурга). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе финской сборной.

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Сборная Финляндии в рамках группы В сыграет с командами Дании (13 июня в Копенгагене), России (17 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (22 июня, Санкт-Петербург).

"Наши тренировки в Петербурге будут проходить в Зеленогорске. Сборная будет жить в Репино", - сообщили в пресс-службе.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Зеленогорске тренировалась сборная Англии.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.