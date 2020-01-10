Депутаты Госдумы предложили ограничить крепость продаваемого на стадионах пива

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах подготовили поправки к проекту, согласно которым предлагается ограничить продажу напитка с содержанием этилового спирта более 5%. Об этом ТАСС заявил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, автором которого являются депутаты Свищев и Игорь Лебедев.

Изначально законопроектом предлагалось разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных соревнований по футболу. Финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, предлагается направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

"По итогам заседания с представителями ведущих футбольных клубов, профессиональных спортивных лиг и пивоваренных компаний, которое мы провели в конце декабря, было принято решение ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5%", - сказал Свищев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.