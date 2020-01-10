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Бокс

Бой Бетербиев - Мэн Фаньлун может пройти 28 марта в Москве

В этом поединке россиянин будет защищать пояс IBF
Артур Бетербиев Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев
© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном может пройти 28 марта в Москве. Об этом ТАСС сообщили в IBF.

Ранее бой должен был пройти в Китае, однако китайская сторона не выплатила необходимую сумму за право на проведение поединка. В этом бое россиянин будет защищать только пояс IBF.

"Сейчас идут переговоры. Бой может пройти 28 марта в Москве", - сказал собеседник агентства.

Промоутерская компания Бетербиева Top Rank проиграла торги китайским промоутерам, предложив $1,315 млн. Китайская сторона предложила $1,9 млн.

В активе 34-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений - 16 побед (10 нокаутом).

Теги
Бокс
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