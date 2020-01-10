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Бокс

Поветкин может провести бой с британцем Уайтом 18 апреля

В настоящее время ведутся переговоры по предстоящему поединку
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может пройти 18 апреля. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадим Корнилов.

Ранее Уайт вызвал Поветкина на поединок и предложил провести его 18 апреля.

"Очень интересен этот бой. Переговоры идут", - сказал Корнилов.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

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Бокс
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