Экипаж Николаева не смог самостоятельно завершить шестой этап ралли "Дакар"

На 33-м км спецучастка на грузовике Николаева окончательно вышел из строя двигатель. Проблемы с мотором начались еще на пятом этапе, на ремонт у экипажа ушло более 10 часов. Николаев смог добраться до финиша пятого этапа только под утро и сразу же отправился на старт следующего спецучастка.

ТАСС, 10 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением действующего победителя "Дакара" Эдуарда Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа ралли-марафона 2020 года, который проходит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения, экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато, руководство команды направило автомобиль технической помощи для эвакуации грузовика и экипажа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Если грузовик получится отремонтировать, то Николаев сможет продолжить участие в ралли, но его результаты не будут идти в общий зачет. Лучшим результатом Николаева на текущем "Дакаре" является пятое место на втором этапе. После пяти этапов в зачете грузовиков лидирует экипаж "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова.

Николаев в 14-й раз принимает участие в марафоне, он является четырехкратным победителем "Дакара" в качестве пилота (2013, 2017-2019), еще раз он выиграл ралли в качестве механика (2010).

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участники гонки преодолеют 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Ралли-марафон "Дакар" завершится 17 января.