Экипаж Николаева не смог самостоятельно завершить шестой этап ралли "Дакар"

ТАСС, 10 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением действующего победителя "Дакара" Эдуарда Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа ралли-марафона 2020 года, который проходит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба команды.
На 33-м км спецучастка на грузовике Николаева окончательно вышел из строя двигатель. Проблемы с мотором начались еще на пятом этапе, на ремонт у экипажа ушло более 10 часов. Николаев смог добраться до финиша пятого этапа только под утро и сразу же отправился на старт следующего спецучастка.
"Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения, экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато, руководство команды направило автомобиль технической помощи для эвакуации грузовика и экипажа", - говорится в сообщении пресс-службы.
Если грузовик получится отремонтировать, то Николаев сможет продолжить участие в ралли, но его результаты не будут идти в общий зачет. Лучшим результатом Николаева на текущем "Дакаре" является пятое место на втором этапе. После пяти этапов в зачете грузовиков лидирует экипаж "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова.
Николаев в 14-й раз принимает участие в марафоне, он является четырехкратным победителем "Дакара" в качестве пилота (2013, 2017-2019), еще раз он выиграл ралли в качестве механика (2010).
Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участники гонки преодолеют 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Ралли-марафон "Дакар" завершится 17 января.