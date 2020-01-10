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Допинг в спорте

Бах: новый глава WADA привнесет новую энергию и решимость в борьбу с допингом

Витольд Банька вступил в должность 1 января
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька привнесет новую энергию и решимость в борьбу с допингом. Такое мнение на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) высказал глава МОК Томас Бах.

Банька был избран новым главой WADA в ноябре 2019 года. В должность он вступил 1 января, сменив на посту президента организации британца Крейга Риди.

"У WADA теперь новая команда руководителей во главе с президентом Витольдом Банькой, который сегодня присутствует здесь. Мы с нетерпением ждем возможности начать совместную работу, поскольку вы привнесете новую энергию и решимость в борьбу с допингом", - обратился Бах к Баньке.

"Мы также благодарим бывшего президента Крейга Риди, которому пришлось возглавлять WADA в наиболее сложные периоды в истории организации, - добавил он. - Он встретил эти испытания с большой решимостью и юмором, он сумел удержать корабль в этих бурных водах".

Баньке 35 лет, до избрания президентом WADA он занимал пост министра спорта Польши.

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Допинг
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