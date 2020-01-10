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Допинг в спорте

Международное агентство тестирования будет проверять саночников на допинг на ЧМ в Сочи

Турнир пройдет с 14 по 16 февраля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международное агентство тестирования (ITA) будет проводить допинг-контроль участников чемпионата мира по санному спорту, который пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин, являющийся членом оргкомитета соревнований.

Чемпионат мира пройдет на трассе в Сочи, где в феврале 2014 года разыгрывались олимпийские медали в соревнованиях по санному спорту, бобслею и скелетону.

"Допинг-тестированием спортсменов - участников чемпионата мира по санному спорту будет заниматься ITA", - отметил Тюрин.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании ITA 16 марта 2017 года в ходе заседания исполкома организации. ITA, в частности, занимается разработкой индивидуальных планов тестирования. В правление ITA, возглавляемое бывшим министром спорта Франции Валери Фурнейрон, входят также представитель МОК турок Угур Эрденер, глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта итальянец Франческо Риччи-Битти, глава комиссии атлетов МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве и независимый член китаец Чэнь Пэйцзэ.

К настоящему времени о сотрудничестве с Международным агентством тестирования объявили около 40 международных спортивных федераций, в числе которых и Международная федерация санного спорта.

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Допинг
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