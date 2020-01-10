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Футбол в России

Руководитель "Арсенала" уверен, что после ЧМ-2018 не нужно бояться продажи пива на футболе

Второе и третье чтение законопроекта о возврате пива на стадионы пройдут весной

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Опыт чемпионата мира в России показал, что розничная продажа пива во время футбольных матчей не должна вызывать опасений. Об этом ТАСС заявил руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев.

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13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России.

"Это правильное и адекватное решение, которое поможет клубам материально. Что касается болельщиков, тот, кто не хочет, пить не будет. Напитки будут в пластиковых, а не стеклянных тарах. Во время чемпионата мира продажа пива была разрешена, и отличный был турнир, не надо после этого бояться продавать пиво на стадионах", - сказал Аджоев.

Второе и третье чтение законопроекта о возврате пива на стадионы пройдут весной.

Теги
Российский футбол
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