Сборная Бельгии по футболу во время группового этапа ЧЕ-2020 будет базироваться на родине

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сборная Бельгии во время проведения группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года будет тренироваться на базе в Тюбизе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бельгийской команды.

Команда Бельгии в рамках группы В сыграет со сборными России (13 июня в Санкт-Петербурге), Дании (18 июня, Копенгаген) и Финляндии (22 июня, Санкт-Петербург).

"Во время группового этапа мы будем тренироваться на базе в Тюбизе в Бельгии. Мы будем прилетать за ночь до игры и останавливаться в отеле", - сообщили в пресс-службе.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.