Южная Корея примет юношеские Олимпийские игры 2024 года

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года пройдут в Южной Корее. Решение было принято в пятницу на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне.

Южная Корея была единственным кандидатом на проведение Игр. За проведение там Олимпиады проголосовали 79 делегатов, против - 2, воздержался - 1. Соревнования пройдут в провинции Канвондо, центром которой является Пхёнчхан - столица Олимпиады, состоявшейся два года назад.

Для проведения юношеских Игр планируется задействовать те же объекты, что использовались в 2018 году. Оргкомитет и МОК не исключают, что часть соревнований по горнолыжному спорту может пройти на территории КНДР. В 2018 году спортсмены КНДР приняли участие в Играх в Пхёнчхане. Для участия в женском хоккейном турнире была создана объединенная сборная Кореи, которая отражала желание стран преодолеть политические разногласия, длящиеся 75 лет.

МОК впервые применил новую процедуру выбора страны проведения олимпийских соревнований, которая была утверждена на сессии летом прошлого года. При выборе олимпийской столицы МОК отказался от заявочной кампании, наиболее подходящий для проведения Игр вариант был выбран путем диалога специальной комиссии с заинтересованными сторонами.

Южная Корея примет четвертые по счету зимние юношеские Игры. Первые состоялись в 2012 году в Инсбруке (Австрия), вторые - в Лиллехаммере (Норвегия), старт третьим был дан 9 января в Лозанне.