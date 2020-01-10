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Ралли Дакар

Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли "Дакар" в категории грузовиков

Вторым к финишу пришел его партнер по команде Антон Шибалов
Камаз экипажа Андрея Каргинова AP Photo/Bernat Armangue
Описание
Камаз экипажа Андрея Каргинова
© AP Photo/Bernat Armangue

ТАСС, 10 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-марафона "Дакар" в категории грузовиков. Марафон проходит в Саудовской Аравии.

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Каргинов преодолел спецучасток между городами Хаиль и Эр-Рияд протяженностью 477 км за 4 часа 56 минут 18 секунд. Вторым к финишу пришел его партнер по команде Антон Шибалов, отставший на 4 минуты 21 секунду.

Экипаж действующего победителя "Дакара" Эдуарда Николаева сошел с дистанции на 33-м км спецучастка в связи с полным отказом работы двигателя, проблемы с мотором начались еще на пятом этапе, на ремонт у экипажа ушло более 10 часов. Николаев смог добраться до финиша пятого этапа только под утро и сразу же отправился на старт следующего спецучастка.

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

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