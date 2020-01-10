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Футбол в России

Футболист ЦСКА Нисимура на правах аренды перешел в "Портимоненсе"

Также армейский клуб покинул Лукас Сантос, вернувшийся в "Васко да Гама" в связи с истечением срока аренды
Такума Нисимура Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Такума Нисимура
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 января. Японский форвард российского ЦСКА Такума Нисимура на правах аренды перешел в португальский футбольный клуб "Портимоненсе". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что соглашение будет действовать до окончания текущего сезона и предусматривает за собой право выкупа.

Также сообщается, что российскую команду в связи с истечением срока аренды покинул Лукас Сантос, который вернулся в бразильский клуб "Васко да Гама".

Нисимуре 23 года, он перешел в ЦСКА в августе 2018 года из японской команды "Вегалта Сэндай". В составе московского клуба нападающий провел 23 матча во всех турнирах и забил четыре гола.

Теги
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