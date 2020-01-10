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Футбол в Испании

СМИ: бывший капитан "Барселоны" Хави может стать новым главным тренером команды

На данный момент клуб возглавляет Эрнесто Вальверде

ТАСС, 10 января. Бывший капитан испанского футбольного клуба "Барселона" Хави может занять пост главного тренера команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

В четверг "Барселона" проиграла "Атлетико" в полуфинальном матче Суперкубка Испании (2:3). По информации источника, 10 января в Дохе состоялась встреча руководителей "Барселоны", где обсуждалось возможное назначение Хави на пост главного тренера в ближайшем будущем. На данный момент клуб возглавляет испанец Эрнесто Вальверде.

В качестве игрока Хави в составе "Барселоны" четырежды становился победителем Лиги чемпионов, восемь раз - чемпионата Испании. Также в его активе три победы в Кубке Испании и шесть - в суперкубке страны. Хави является двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании полузащитник становился чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 19 матчах, опережая идущий вторым мадридский "Реал" по дополнительным показателям.

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