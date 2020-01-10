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Зимние олимпийские виды спорта

Шипулин не видит ничего плохого в продаже пива на соревнованиях по биатлону

По его словам, снятие запрета поспособствует улучшению атмосферы на спортивных аренах
Антон Шипулин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Антон Шипулин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион депутат Госдумы Антон Шипулин не видит проблемы в продаже пива на соревнованиях по биатлону, а также другим видам спорта. Заявление Шипулина предоставил ТАСС его представитель.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. В пятницу один из авторов законопроекта Дмитрий Свищев рассказал, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

"Я полностью поддерживаю законопроект и поправки, которые подразумевают продажу пива не только на футболе, но и на других спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских, - сказал Шипулин. - Не вижу никакой проблемы в том, чтобы взрослые болельщики могли выпить пива на футболе, биатлоне, лыжных гонках, баскетболе, хоккее или других видах. Единственное - не на самих трибунах, а в специально отведенных для этого местах вокруг стадионов и в подтрибунных помещениях".

"В Европе слабоалкогольные напитки продаются почти на всех стадионах и никаких негативных последствий это не несет. Даже наоборот - люди приезжают на стадионы заранее, проводят там больше времени, создавая атмосферу. Чемпионат мира по футболу в России показал, что абсолютно ничего страшного в продаже пива на стадионах нашей страны нет: все болельщики вели себя культурно и доброжелательно. Почему после этого мы не должны доверять своим же людям, которые ходят на стадионы?" - добавил он.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России. Второе и третье чтения законопроекта о возврате пива на стадионы пройдут весной.

Теги
Шипулин, Антон ВладимировичЗимние олимпийские виды спорта
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