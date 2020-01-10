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Футбол в России

Футболисты "Чертаново" в четвертый раз стали победителями Кубка Колыванова

В Москве завершился детский международный турнир, в котором участвовали 16 команд, в том числе итальянские "Интер" и "Милан"

ТАСС, 10 января. Московский футбольный клуб "Чертаново" со счетом 2:1 обыграл ЦСКА в финале международного детского турнира Кубок Игоря Колыванова, в розыгрыше которого выступают игроки не старше 10 лет.

В турнире принимали участие 16 команд, среди которых итальянские "Милан" и "Интер". Третье место занял "Краснодар", который в матче за бронзовые награды обыграл "Милан" со счетом 1:0.

Кубок Колыванова проводится с 2009 года. Игроки "Чертаново" становились победителями турнира в 2012, 2016, 2019 и 2020 годах.

Колыванов выиграл чемпионат Европы 1990 года среди молодежных команд в составе сборной СССР, став лучшим бомбардиром турнира с девятью забитыми мячами. В составе московского "Динамо" завоевал серебряные медали чемпионата СССР 1986 года и бронзовые медали чемпионата 1990 года. В 1991 году он был признан лучшим футболистом СССР и стал лучшим бомбардиром чемпионата страны, забив 18 мячей. В 1998 году стал обладателем Кубка Интертото в составе итальянской "Болоньи".

Колыванов возглавлял сборные России до 17 и до 19 лет, также был главным тренером молодежной команды. На клубном уровне возглавлял "Уфу" и столичное "Торпедо". На данный момент 51-летний специалист является главным тренером армянского "Арарата" (Ереван). В качестве тренера сборной России среди игроков не старше 17 лет он становился чемпионом Европы 2006 года.

Теги
Российский футбол
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