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Зимние олимпийские виды спорта

Победитель этапа КМ скелетонист Третьяков признался, что золото ему досталось очень тяжело

Россиянин поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира
Александр Третьяков EPA-EFE/URS FLUEELER
Описание
Александр Третьяков
© EPA-EFE/URS FLUEELER

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский скелетонист Александр Третьяков, занявший первое место на этапе Кубка мира во французской Ла-Плани, считает, что победа ему досталась ценой большого напряжения сил. Об этом Третьяков рассказал ТАСС по телефону.

34-летний россиянин по сумме двух заездов показал результат 1 минута 58,90 секунды. Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (+0,37), на третьем месте с одинаковым результатом расположились китаец Гэн Вэньцян и Юн Сон Бин из Южной Кореи (+1,39). Россиянин Евгений Рукосуев занял девятое место (+1,66), Никита Трегубов - 11-е (+1,92).

"За счет чего мне сегодня мне удалось победить в сегодняшней гонке? С одной стороны, возможно мне и повезло. С другой, успех пришел после тяжелой работы, ценой большого напряжения сил. Да и сама трасса была очень сложной", - заметил Третьяков.

Третьяков поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 818 очков. На первой строчке располагается Дукурс (822), замыкает первую тройку немец Аксель Юнг (801). Трегубов занимает 11-е место (538), Рукосуев - 12-е (528).

"Если вспоминать мое относительно неудачное выступление на предыдущем этапе в Винтерберге, то не нужно забывать, что немцы выступали на своей домашней трассе и имели определенное преимущество. Да, сейчас я вышел на второе место в общем зачете Кубка мира, но загадывать что-то пока рано, так как не один этап еще впереди. Сейчас самое главное - стабильно на всех стартах держаться в первой тройке, тогда и результат придет", - считает собеседник ТАСС.

Третьяков - чемпион Олимпийских игр в Сочи 2014 года, также в его активе бронзовая награда Игр-2010. Помимо этого, Третьяков является чемпионом мира, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.

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