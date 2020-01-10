МОК хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских олимпийцев, оправданных CAS

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских участников Олимпиады в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2018 году. Об этом на пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.

"Да, мы рассматриваем такую возможность, причем по двум различным направлениям. Мы сотрудничаем с WADA по этому вопросу, чтобы понять, какая дополнительная информация может быть предоставлена. Мы также должны будем понять, какими юридическими возможностями мы обладаем, будет ли у нас возможность заново открыть эти дела. Но сначала надо получить необходимые данные", - сказал Бах.