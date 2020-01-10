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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

МОК хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских олимпийцев, оправданных CAS

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах также отметил, что перед этим нужно получить дополнительную информацию
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах
© Наталия Федосенко/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских участников Олимпиады в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2018 году. Об этом на пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.

"Да, мы рассматриваем такую возможность, причем по двум различным направлениям. Мы сотрудничаем с WADA по этому вопросу, чтобы понять, какая дополнительная информация может быть предоставлена. Мы также должны будем понять, какими юридическими возможностями мы обладаем, будет ли у нас возможность заново открыть эти дела. Но сначала надо получить необходимые данные", - сказал Бах.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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