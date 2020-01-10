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КХЛ

Капризов: постараюсь забросить 30 шайб в регулярном чемпионате КХЛ

В прошлом сезоне этого количества ему хватило, чтобы стать лучшим снайпером

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов намерен достичь отметки в 30 голов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Капризов рассказал журналистам.

В пятницу ЦСКА на своем льду переиграл "Куньлунь" со счетом 3:0. Капризов забросил две шайбы и в списке лучших снайперов чемпионата догнал нападающего московского "Динамо" Дмитрия Яшкина. В активе форвардов по 21 голу. В прошлом сезоне Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 30 шайб.

"Постараюсь забить 30 голов", - сказал Капризов.

Из-за травмы в матче не приняли участия партнеры Капризова по тройке Михаил Григоренко и Линден Вей. "Парням главное сейчас полностью выздороветь, чтобы они потом вышли и помогали. Мы играли все 60 минут, так получилось, что забил в начале первого периода и в концовке второго", - сказал Капризов.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. В следующем матче армейцы 12 января примут екатеринбургский "Автомобилист".

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