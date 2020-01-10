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Еврокубки

Плаза: баскетболисты "Зенита" знали, как играть против "Химок", и заслужили победу

Встреча завершилась со счетом 83:81 в пользу петербургского клуба

МЫТИЩИ /Московская область/, 10 января. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского "Зенита" знали, как играть против подмосковных "Химок", и заслужили победу в матче Евролиги. Об этом журналистам заявил главный тренер петербургского клуба Джон Плаза.

В пятницу "Химки" дома со счетом 81:83 проиграли "Зениту" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Химки" - одна из самых атакующих команд Евролиги, и поэтому мы знали с самого начала, что для успеха надо действовать очень слаженно в защите, и ребятам это удалось, - сказал Плаза. - Несмотря на итоговый счет и разницу в один единственный бросок, уверен, что мы полностью заслужили победу. Учитывая наше турнирное положение, нам было очень важно начать второй круг с победы".

"Зенит" с пятью победами в 18 матчах идет на последней, 18-й строчке.

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