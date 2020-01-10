Матчем Кубка вызова МХЛ стартует Неделя звезд хоккея в Москве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Матч Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), который станет 11-м в истории, откроет ФОНБЕТ Неделю звезд хоккея в Москве. Встреча состоится на "ВТБ-Арене", вмещающей 10900 зрителей.

Первый матч Кубка вызова МХЛ, в котором встречаются команды Запада и Востока (игроки не старше 20 лет), составленные из лучших игроков своих конференций, состоялся в 2010 году в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Победу одержала команда Запада со счетом 6:4. За девять лет Кубок вызова дважды принимали Уфа (2011, 2017) и Нижнекамск (2016, 2019), по разу - Магнитогорск (2012), Екатеринбург (2013), Нижний Новгород (2014), Череповец (2015) и Астана (2018). Восемь раз победу праздновала команда Запада, которая выиграла шесть последних встреч.

Рекорд посещаемости матчей Кубка вызова МХЛ был установлен в 2011 году в Уфе и составляет 7950 зрителей. В отличие от Матча звезд КХЛ, где присутствуют элементы шоу, во встречах между командами Запада и Востока в рамках Кубка вызова МХЛ идет серьезное противостояние. Соперники играют по всем правилам хоккея в формате "пять на пять" и не избегают силовой борьбы. Четыре лучших хоккеиста Кубка вызова МХЛ получат возможность принять участие в Матче звезд КХЛ.

Победитель получает сделанный из бронзы трофей, который олицетворяет собой противостояние двух команд, разделенных по географическому принципу. Основными элементами кубка являются прочерченные в металле следы коньков и стрелки компаса. Самым результативным игроком за всю историю Кубка вызова является нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" и сборной России Никита Гусев. Он принимал участие в трех встречах, забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

В предстоящем матче за сборную Востока сыграют вратари Артур Ахтямов ("Ирбис") и Дмитрий Брагинский ("Толпар"), защитники Антон Цибин ("Тюменский Легион"), Никита Ефремов ("Сибирские Снайперы"), Дмитрий Костенко ("Ладья"), Булат Мотыгуллин ("Реактор"), Денис Давыдов ("Чайка"), Даниил Зайцев ("Авто"), Юрий Салов ("Авто") и Артем Онишко ("Спутник"), нападающие Иван Савчик ("Мамонты Югры"), Дмитрий Шешин ("Стальные Лисы"), Семен Асташевский ("Омские Ястребы"), Денис Сизиков ("Кузнецкие Медведи"), Данил Аймурзин ("Толпар"), Максим Шабанов ("Белые Медведи"), Стас Петросян ("Алтай"), Диас Гусейнов ("Снежные Барсы"), Егор Чинахов ("Омские Ястребы"), Герман Шапорев ("Алтай"), Арсений Грицюк ("Омские Ястребы") и Иван Тимашев ("Сарматы"). Цвета сборной Запада будут защищать вратари Владислав Окоряк ("Локо") и Дмитрий Николаев ("СКА-1946"), защитники Арслан Яруллин ("СКА-1946"), Родион Порошин ("Крылья Советов"), Роман Калиниченко ("Красная Армия"), Егор Смирнов (МХК "Динамо-Москва"), Евгений Белов (МХК "Спартак"), Арвилс Бергманис (ХК "Рига"), Александр Баранов ("Сахалинские Акулы") и Александр Гопиенко ("Амурские Тигры"), а также нападающие Роман Дарьин (МХК "Атлант"), Алексей Цыплаков ("СКА-1946"), Илья Николаев ("Локо"), Егор Анисимов (МХК "Динамо СПб"), Никита Шуйдин ("СКА-Варяги"), Тахир Мингачев ("Красная Армия"), Амир Гараев (ХК "Капитан"), Никита Гончаров ("Русские Витязи"), Владислав Федоров ("Алмаз"), Иван Бунов ("Тайфун"), Ван Цзин ("ОЭРДЖИ Юниор") и Кирилл Тагиров (МХК "Спартак"). Сборную Востока будут тренировать Олег Угольников ("Омские Ястребы") и Виталий Соловьев ("Авто"). Команду Запада возглавят Лев Бердичевский ("СКА-1946") и Владимир Тюриков (МХК "Спартак").

Матч Кубка вызова МХЛ открывает ФОНБЕТ Неделю звезд хоккея - 2020, включающую в себя также Матч звезд Женской хоккейной лиги (12 января), мастер-шоу и Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые состоятся 18 и 19 января на "ВТБ-Арене".