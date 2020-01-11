СМИ: голкипер Рейна перейдет в "Астон Виллу" на правах аренды

ТАСС, 11 января. Испанский голкипер итальянского "Милана" Пепе Рейна станет футболистом английской "Астон Виллы", перейдя в клуб на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

По информации источника стороны уже договорились о подписании контракта. 13 января Рейна прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и уладить оставшиеся формальные вопросы. "Астон Вилла" находилась в поисках голкипера, так как оба основных вратаря - Том Хитон и Джед Стир - получили травмы.

Рейна выступал в чемпионате Англии за "Ливерпуль" с 2005 по 2013 год, выиграв с командой по разу Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги. В составе "Милана" испанец выступает с лета 2018 года, проведя 13 матчей и пропустив 16 мячей. За сборную Испании Рейна провел 38 матчей. Голкипер дважды выиграл чемпионат Европы и один раз завоевал золото чемпионата мира.

"Астон Вилла" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко после 21 матча. Также команда вышла в полуфинал Кубка английской лиги, где ее соперником является "Лестер". Первый матч завершился со счетом 1:1, ответная встреча пройдет 28 января.