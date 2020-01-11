Олимпийский комитет России подаст заявление в CAS о споре с WADA на следующей неделе

WADA 9 января отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта. В течение 10 дней о своем желании присоединиться к процессу в качестве третьей стороны смогут другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский комитет России (ОКР) на следующей неделе уведомит Спортивный арбитражный суд (CAS) о споре со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по делу о санкциях к российскому спорту, в котором он будет выступать в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"В ближайшее время мы уведомим CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА в качестве третьего заинтересованного лица, - сказал Поздняков. - Это обязательно произойдет на следующей неделе. Адвокатов, которые будут защищать наши интересы, мы уже анонсировали. Все готово, остались технические детали".

В пятницу глава ОКР присутствовал на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, на которой впервые в качестве президента WADA выступил поляк Витольд Банька.

"Что касается доклада господина Баньки, то мы не услышали ничего нового о ситуации, по которой комментировать сейчас уже нечего. Все процедуры известны, все стороны воспользовались своими правами", - сказал Поздняков.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.