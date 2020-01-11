Исинбаева: решение CAS по российскому спорту не должно оставлять вопросов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях к российскому спорту должно быть понятно всем заинтересованным сторонам. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева.
WADA 9 января отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта. В течение 10 дней о своем желании присоединиться к процессу в качестве третьей стороны смогут другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA. О намерении участвовать в разбирательстве ранее заявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.
"В кулуарах эта ситуация не обсуждается, потому что все - наша сторона и вся международная спортивная общественность - ждут решения CAS, - сказала Исинбаева. - Но понятно одно: в случае вынесения отрицательного для России решения МОК будет требовать разъяснений, в связи с чем были применены те или иные санкции. Считаю, что это нормально, все должны понимать мотивацию решения CAS".
"Предвосхищать события не хочу, я так понимаю, что скоро все разрешится, надеюсь, положительно для нас", - отметила она по итогам сессии МОК, которая прошла в пятницу в Лозанне.
На сессии впервые с докладом выступил новый президент WADA Витольд Банька. "Я была приятно удивлена его выступлением. У него была длинная речь, но она была понятной, в ней не было "воды", так что курс его работы ясен. В целом настрой у сессии был позитивным, обошлось без скандалов и жестких вопросов", - отметила Исинбаева, которая входит в наблюдательный совет РУСАДА.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.