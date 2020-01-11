Исинбаева: решение CAS по российскому спорту не должно оставлять вопросов

WADA 9 января отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта. В течение 10 дней о своем желании присоединиться к процессу в качестве третьей стороны смогут другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA. О намерении участвовать в разбирательстве ранее заявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях к российскому спорту должно быть понятно всем заинтересованным сторонам. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева.

"В кулуарах эта ситуация не обсуждается, потому что все - наша сторона и вся международная спортивная общественность - ждут решения CAS, - сказала Исинбаева. - Но понятно одно: в случае вынесения отрицательного для России решения МОК будет требовать разъяснений, в связи с чем были применены те или иные санкции. Считаю, что это нормально, все должны понимать мотивацию решения CAS".

"Предвосхищать события не хочу, я так понимаю, что скоро все разрешится, надеюсь, положительно для нас", - отметила она по итогам сессии МОК, которая прошла в пятницу в Лозанне.

На сессии впервые с докладом выступил новый президент WADA Витольд Банька. "Я была приятно удивлена его выступлением. У него была длинная речь, но она была понятной, в ней не было "воды", так что курс его работы ясен. В целом настрой у сессии был позитивным, обошлось без скандалов и жестких вопросов", - отметила Исинбаева, которая входит в наблюдательный совет РУСАДА.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.