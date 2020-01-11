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Ралли Дакар

Николаев надеется, что его экипаж сможет продолжить участие в "Дакаре"

В пятницу экипаж Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа ралли
Экипаж Эдуарда Николаева EPA-EFE/ERNESTO ARIAS
Описание
Экипаж Эдуарда Николаева
© EPA-EFE/ERNESTO ARIAS

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пилот российской команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев надеется, что грузовик, за рулем которого он выступает на ралли-рейде "Дакар", удастся починить, и его экипаж продолжит участие в соревновании. Комментарий гонщика ТАСС предоставила пресс-служба команды.

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Экипаж Николаева не смог самостоятельно завершить шестой этап ралли "Дакар"

В пятницу экипаж Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа "Дакара", проходящего в Саудовской Аравии. На 33-м км спецучастка окончательно вышел из строя двигатель грузовика российского экипажа. При этом проблемы с мотором начались еще на пятом этапе.

"Мы наконец на бивуаке, доехали до нашей родной команды, это радует, немножко появилась улыбка на лице, - сказал Николаев. - Хоть у нас и были технические проблемы, вчера была поломка, из-за которой мы не смогли сами продолжить гонку, ребята приехали и эвакуировали нас. Сейчас разберемся с нашим двигателем, делаем все, чтобы восстановить его. Может быть, все-таки еще есть маленький шанс, что мы поедем дальше, мы делаем все для этого".

Николаев является пятикратным победителем ралли-рейда "Дакар" - четыре раза в роли пилота и один раз в роли механика победившего экипажа. Россиянин является действующим победителем ралли-рейда. В общей сложности представители "Камаз-мастер" 16 раз выигрывали "Дакар". Ралли-рейд завершится 17 января.

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